Primo sequestro di cocaina “rosa” nel Catanese: denunciato 25enne incensurato

Nel Catanese, denunciato un 25enne incensurato in possesso di cocaina "rosa", sempre più popolare negli ultimi tempi.

Nel corso di un’operazione di pattugliamento da parte della Guardia di Finanza della compagnia di Caltagirone, è stato scoperto e denunciato un giovane di 25 anni incensurato, in possesso di sostanze stupefacenti. Nello specifico, il 25enne era in possesso di 11 grammi di hashish, 2,5 grammi di ketamina e 2 grammi di 2C-B.

Il giovane è stato fermato mentre viaggiava in auto insieme ai familiari, seduto sul sedile posteriore. Gli altri componenti erano del tutto ignari della sua attività illecita.

Oltre alle sostanze stupefacenti già citate, è stato rinvenuto anche un tipo di droga noto come “cocaina rosa”. una sostanza psicoattiva dissociativa che provoca allucinazioni e distorsioni della realtà. Si tratta di un tipo di droga che sta diventando sempre più popolare, definita come la cocaina dei ricchi, in quanto il prezzo stimato sembra si aggiri attorno a 400 euro a dose.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone per violazione delle leggi sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché per il possesso e il traffico di droga.