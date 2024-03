Catania, tentativo di furto in diretta: fermato il malvivente

Un tentativo di furto si è verificato durante un'intervista in diretta al presidente provinciale M.I.O. Italia, Roberto Tudisco.

Il tema della sicurezza nella città di Catania diventa sempre più incandescente, rinforzato proprio da quei quotidiani episodi che si muovono in precario equilibrio tra il disagio sociale e la microcriminalità.

Chissà se si è trattato di un altro caso “in equilibrio” il tentativo di furto messo in atto da un malvivente e avvenuto in piazza Stesicoro, durante un’intervista in diretta al presidente provinciale di M.I.O. Italia (Movimento Imprese Ospitalità), Roberto Tudisco.

La stessa telecamera del giornalista Sandro Gaglio che riprendeva Tudisco, il quale si trovava nel pieno centro del capoluogo etneo per un incontro con il gruppo consiliare della Lega – Prima l’Italia, ha testimoniato in tempo reale il tentativo di furto da parte di un individuo. A questo punto, Tudisco ha iniziato ad inseguire l’uomo per diversi metri.

Non contento del risultato del primo scippo, pare che pochi minuti dopo il malvivente abbia compiuto un episodio analogo a pochissimi metri di distanza, in via Manzoni.