Bonus gite scolastiche 2024, riaprono le domande: come richiedere l’agevolazione

Bonus gite scolastiche 2024: di seguito un'utile e completa guida su come ottenere l'agevolazione dedicata alle famiglie.

Bonus gite scolastiche 2024: le famiglie possono nuovamente presentare richiesta ed usufruire del provvedimento che ha come obiettivo quello di garantire la piena fruizione del diritto allo studio e il sostegno alle famiglie, assicurando che ogni studente, indipendentemente dalla condizione economica, abbia l’opportunità di partecipare alle gite scolastiche. Chi può richiederlo? Da quando esattamente? Di seguito un’utile guida al riguardo.

Bonus gite scolastiche 2024: quando presentare domanda

Quest’anno le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 27 marzo e fino alle 17:00 del 31 maggio 2024. Le famiglie di studenti delle scuole secondarie di secondo grado possono dunque richiedere nuovamente l’agevolazione da 150 euro. Attenzione, però: questa seconda fase del bonus prevede un numero massimo di beneficiari per scuola, calcolato tenendo conto delle risorse residue a disposizione degli istituti, al fine di garantire l’assegnazione del contributo a tutti i beneficiari identificati .

I requisiti per richiedere l’agevolazione

Se il vecchio bonus era rivolto a nuclei familiari con figli studenti frequentanti le scuole secondarie statali di secondo grado e con Isee inferiore a 5mila euro, adesso l’agevolazione può essere richiesta da chi ha un Isee massimo di 15mila euro.

Chi ha già ottenuto il bonus, però, non può presentare una nuova richiesta, in quanto può fare domanda solo chi non l’ha mai fatta prima. Tuttavia, è possibile richiedere i 150 euro per ciascun figlio.

Bonus gite scolastiche 2024: come richiederlo

Per poter inviare la domanda, è necessaria la dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione Isee. Una volta ottenuta, tutte le famiglie interessate dovranno presentare richiesta attraverso la Piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione al seguente sito: unica.istruzione.gov.it.

Bisognerà dunque identificarsi, poi autenticarsi e infine richiedere l’agevolazione nella sezione “Servizi”, sotto sezione “Agevolazioni”, ambito “Viaggi di istruzione”. Procedendo, si otterrà infine il bonus.