Padova-Catania, scontri tra tifosi: arrestati altri 2 ultras etnei

Continuano le indagini riguardo gli esiti violenti della finale di Coppa Italia serie C. Dalle ricerche si perviene a nuovi arresti.

Arrivano notizie di nuovo arresti a distanza di pochi giorni dai momenti di tensione durante la finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro allo stadio Euganeo di Padova, martedì scorso.

La polizia giudiziaria delle Digos delle Questure di Catania e Padova informa dell’arresto di altri due ultras catanesi. In seguito a un’attenta analisi delle immagini degli scontri, la Digos di Catania ha individuato due tifosi di 32 e 42 anni, entrambi con precedenti di polizia specifici e già sottoposti in passato a DASPO.

Data l’evidente prova si è passati alla perquisizione a carico dei soggetti, dalla quale sono emersi gli oggetti utilizzati per coprire il volto durante l’azione violenta.

Come chi li ha preceduti i due sono stati arrestati con le accuse di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Continuano le ricerche della Digos per comprendere meglio le dinamiche delle singole condotte, comprensione finalizzata anche all’azione delle misure DASPO.