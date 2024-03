Calcio: Catania-Padova a porte chiuse e 10mila euro di multa per il club etneo

Dopo gli scontri tra le tifoserie, scatta la sanzione da 10mila euro per il club etneo e la decisione di disputare il ritorno a porte chiuse.

Non si è fatta attendere la decisione ufficiale riguardo le sanzioni dovute agli scontri tra le tifoserie del Catania e del Padova avvenuti lo scorso martedì. A renderla nota, tramite un comunicato ufficiale è stato lo stesso club etneo, che ha fatto sapere qual è stata la decisione del Giudice Sportivo.

Com’era facile prevedere, è stato stabilito che il match di ritorno si disputerà a porte chiuse. La partita tra Catania e Padova, che questa volta sarebbe stata ospitata nella città etnea, non avrà quindi pubblico. Inoltre, secondo la decisione del Giudice Sportivo, il club catanese dovrà pagare una sanzione di 10mila euro. A tal proposito, è stato disposto che l’ammenda sia scontata “in occasione della gara successiva di Coppa Italia Serie C che la Società Catania disputerà dopo la data di pubblicazione della presente decisione” come riportato nel comunicato. Si tratta della “finale di ritorno Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024”.

In aggiunta, è stato squalificato per una gara effettiva della stessa competizione il centrocampista rossazzurro Nana Welbeck. Quest’ultimo era stato espulso durante il match disputato martedì scorso. In aggiunta, il club etneo ha reso nota la lista dei calciatori ammoniti: Albertoni, Bouah, Celli, Chiarella, Cianci, Curado, Kontek, Monaco, Quaini, Rapisarda e Sturaro.

Infine, si ricorda che la Polizia prosegue le indagini riguardo gli ultrà che hanno invaso il campo e che gli arrestati sono già saliti a 8.