Calcio, Padova-Catania: sale a 11 il numero degli ultras arrestati

Sale a 11 il numero degli ultras arrestati in seguito agli scontri tra le tifoserie del Catania e del Padova dello scorso martedì.

Convalidati ufficialmente gli arresti di altri tre tifosi etnei in seguito agli scontri allo stadio Euganeo durante il match calcistico di martedì scorso. Durante la partita, finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova ed il Catania, si sono verificati tafferugli tra le due tifoserie e alcuni ultras del club etneo hanno invaso il campo sportivo per recarsi verso la curva dei padroni di casa.

A decidere la convalida dell’arresto per i tre ultras è stato il giudice, che ha disposto anche il divieto di accedere allo stadio per un anno. Inoltre, oggi pomeriggio altri due catanesi sono stati rintracciati dalla polizia e arrestati per flagranza differita. Per gli ultras coinvolti, sulla base della documentazione videografica, è stato possibile stabilire i reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

“Quanto verificatosi allo stadio Euganeo è stato oggetto di una condivisione comune con la dirigenza del Calcio Padova e con il sindaco – ha dichiarato il questore Marco Odorisio – al fine di ottimizzare ed apportare le necessarie integrazioni per garantire al massimo la fruizione in serenità e tranquillità dei tifosi che si recano allo stadio per assistere ad un evento sportivo bellissimo quale è quello di un incontro di calcio”.

Tra gli arrestati dalla Digos di Catania, uno brandiva una cintura a ridosso del settore dei tifosi patavini. In totale, gli ultras etnei arrestati dalle Digos di Catania e Padova in tutta Italia sono 11. Infine, in seguito agli scontri, il ritorno tra Catania e Padova si disputerà a porte chiuse e il club etneo e patavino hanno ricevuto sanzioni rispettivamente pari a 10mila e 5mila euro.