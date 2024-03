Incidente nel Catanese: camion sfonda barriera e rischia di finire su SS121

Momenti di tensione questa mattina sulla SS121 per un camion che ha sfondato la barriera rischiando di finire sulla superstrada.

Sono stati momenti di tensione quelli di questa mattina sulla SS121, nel Catanese. Infatti, un incidente che ha coinvolto un camion si è verificato nel corso della mattinata odierna sulla superstrada, provocando attimi di grande spavento tra i presenti.

Per causa in corso di accertamento, questa mattina un camion ha sfondato un guard rail nel tratto stradale SS121, nei pressi dello svincolo direzione Catania di Motta Sant’Anastasia e Piano Tavola. Il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo agricolo che ha rischiato di scivolare sulla carreggiata. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se lo spavento dei presenti è stato notevole. Inoltre, a causa del danno stradale, si stanno riscontrando forti rallentamenti nel tratto stradale coinvolto nell’incidente.