Catania, 37enne aggredisce a coltellate l’ex marito della compagna: arrestato

Il trentasettenne catanese Paolo Aloisio ha aggreddito l'ex marito della sua compagna. Una videocamera ha ripreso l'accaduto.

La squadra mobile della questura ha sottoposto a fermo il catanese Paolo Aloisio, 37 anni, con l’accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti dell’ex marito della sua compagna.

Le indagini sono partite a seguito di una segnalazione avvenuta il 13 marzo scorso da parte del personale medico dell’ospedale San Marco. Gli operatori sanitari avevano curato un uomo che presentava numerose ferite da taglio in diverse parti del corpo.

L’aggressione è avvenuta in via Pacinotti ed è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio. La vittima, sentita dalla squadra mobile, ha descritto le modalità dell’aggressione subita e indicato Aloisio come suo aggressore e l’arma da lui utilizzata, un coltello richiudibile.

Alla base del gesto violento di Aloisio, stando agli investigatori, ci sarebbero delle tensioni tra la vittima e la sua ex moglie, nonchè madre di sua figlia. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la convalida del fermo e l’incarcerazione dell’uomo.