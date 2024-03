Catania, denunciato taccheggiatore: nel marsupio nascondeva anche un coltello

Un taccheggiatore di 29 anni, con precedenti penali, è stato denunciato da una pattuglia di poliziotti del Commissariato di Borgo Ognina

Un taccheggiatore di 29 anni è stato denunciato per il reato di furto aggravato e porto abusivo di armi dai poliziotti del Commissariato Borgo Ognina.

Una pattuglia in servizio aveva notato degli atteggiamenti sospetti da parte dell’uomo, con precedenti penali, il quale era entrato in un supermercato situato presso via Acicastello.

Gli agenti, entrati all’interno dell’esercizio commerciale, hanno individuato l’uomo. Per evitare di turbare la clientela presente, hanno atteso l’uomo all’uscita del supermecato. Una volta identificato, il ventinovenne è stato perquisito dai poliziotti. Nascosti all’interno del suo giubbotto, sono stati rinvenuti articoli commerciali di varia natura dal valore di diverse centinaia di euro. Inoltre, all’interno di un marsupio, l’uomo aveva nascosto un coltello di circa 20 cm.

Il taccheggiatore è stato denunciato, mentre la merce rubata è stata riconsegnata al direttore del supermercato.