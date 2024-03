Catania, lavori di manutenzione sulla A18: chiuse rampe d’ingresso a Canalicchio

Iniziano i lavori di riqualifica dell'autostrada A18. Di seguito gli svincoli che rimarranno chiusi e i vari restringimenti.

Durante la mattinata di ieri 18 marzo 2024, molti automobilisti hanno iniziato la loro giornata con un’amara sorpresa. Infatti, da ieri sono iniziati i lavori di manutenzione sull’autostrada A18 “diramazione di Catania”.

Gli interventi sembrano riguardare la riqualifica delle barriere di sicurezza, con la conseguente chiusura delle rampe di ingresso di entrambi gli svincoli di Canalicchio. Inoltre, vi sarà un un restringimento di circa due chilometri dal km 0,500 al km 2,300 nella carreggiata in direzione Messina e di circa un chilometro, dal km 2,300 al km 1,000, nella carreggiata in direzione Catania. Questo certamente garantirà giornate intense per gli automobilisti, che rimarranno spesso imbottigliati nel traffico.

La conclusione dei lavori è prevista per il 31 maggio 2024.