Catania, evade dai domiciliari per fare shopping: arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari. Ritrovato in un supermercato in via del Rotolo.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno tratto in arresto un giovane pregiudicato di 29 anni per il reato di evasione.

La pattuglia del Commissariato, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori consumati in danno degli esercizi commerciali, ha notato all’interno di un supermercato di via del Rotolo, un giovane che si aggirava tra gli scaffali dei vari reparti con fare sospetto.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi alla svelta ma è stato subito raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti esperiti nelle banche date in uso alle forze di polizia, è emerso che il 29enne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che avrebbe dovuto scontare presso la propria abitazione ubicata nel quartiere Picanello.

Alla luce di quanto accertato, esperiti gli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di evasione e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.