Congedo di paternità 2024: cos’è e come funziona

Congedo di paternità 2024: tutte le informazioni per lavoratori dipendenti, come fare domanda, come funziona e tutti i dettagli.

Congedo di paternità 2024: anche quest’anno è stata messa in funzione la misura rivolta ai neopapà lavoratori dipendenti. Il servizio consente a chi diventa padre di poter benificiare di un congedo di 10 giorni per la nascita del proprio figlio. Ecco nel dettaglio chi ne ha diritto, come richiederlo e come funziona.

Congedo di paternità 2024: cos’è

Il congedo parentale per il padre è un permesso retribuito di astensione dal lavoro, rivolto a lavoratori dipendenti e concesso in occasione della nascita, o adozione/affidamento, di un bambino. Nel concreto consiste in un periodo di astensione obbligatoria di 10 gioni fruibile dal padre lavoratore dipendente nel periodo che va dai due mesi prima del parto a cinque giorni post parto. Si tratta di un diritto autonomo che spetta in aggiunta al congedo di maternità.

Congedo di paternità 2024: a chi spetta?

Il congedo parentale, come accennato prima, spetta a tutti i lavoratori dipendenti ma anche a;

tutti i lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche , alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico;

, alle quali compete il riconoscimento del diritto e la relativa erogazione del trattamento economico; i lavoratori domestici , per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternita o del congedo di paternità alternativo

, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternita o del congedo di paternità alternativo tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non è necessario nessun requisito contributivo.

Quando spetta, chi rimane escluso e come richiederlo

Il congedo paternale spetta ai padri nel caso di una nascita, di un adozione o affidamento di minore, o nel caso del decesso del figlio nei primi giorni di vita.

Gli esclusi dal congedo di paternità obbligatorio sono:

i padri lavoratori iscritti alla gestione separata;

tutti i padri lavoratori autonomi.

Per richiedere il congedo è necessario compilare l’apposita domanda. Per presentare l’istanza sono previste due modalità diffirenti: