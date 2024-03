Sicilia, musei ad ingresso gratuito: l’elenco completo

Luoghi della cultura a ingresso gratuito nel quinto anno della scomparsa di Sebastiano Tusa, ex assessore ai Beni culturali.

In occasione dei cinque anni dalla scomparsa di Sebastiano Tusa, la Regione Siciliana ricorderà il grande archeologo e assessore ai Beni culturali con un’intera giornata dedicata al suo straordinario contributo al patrimonio archeologico e artistico.

Domenica 10 marzo, infatti, tutti i luoghi della cultura saranno aperti gratuitamente e ospiteranno numerose iniziative per celebrare il ricordo e apprezzare l’eredità dello studioso siciliano, tragicamente scomparso in un disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo 2019.

«Per la Sicilia è un dovere morale celebrare la figura di Sebastiano Tusa – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – E altrettanto doveroso è dare l’opportunità a quanti più cittadini possibile di poter ammirare, con giornate come quella del 10 marzo, l’inestimabile tesoro culturale che lui stesso ha contribuito a riportare alla luce e a valorizzare. Invitiamo tutti quanti a cogliere quest’occasione per apprezzare un patrimonio storico-artistico che appartiene alla Sicilia e al mondo intero.»

A celebrare la memoria di Tusa, è intervenuto anche l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato: «Questo evento speciale – afferma l’assessore – offre a tutti l’opportunità di riflettere sull’importanza della conservazione del patrimonio culturale e di onorare la memoria di una figura così influente nel campo dell’archeologia e della valorizzazione dei beni culturali».

Le iniziative programmate includono visite guidate, conferenze, mostre e altre attività dedicate alla promozione della cultura e della storia. Di seguito le iniziative più interessanti.

Al museo archeologico regionale “Pietro Griffo” di Agrigento è prevista alle ore 19 una visita didattica a cura degli archeologi di CoopCulture. Successivamente, alle 20, si terrà in sala Cavallari il concerto “Prima dei greci” con composizioni originali del pianista Roberto Macrì.

Rimanendo nel capoluogo, nella Valle dei Templi alle 10 e alle 11.15 sono previste visite didattiche ai percorsi sotterranei e alle catacombe dei primi cristiani. Alle 12.15 all’agorà del Giardino sensoriale è in programma “Itinerari Siciliani”, concerto di Eleonora Tabbìe e Mauro Cottone.

Nei pressi di Caltanissetta, invece, al parco archeologico di Gela sarà possibile dalle 9 alle 17 l’ingresso gratuito al sito di Molino a Vento e alle mura timoleontee. La stessa iniziativa sarà disponibile nel complesso minerario di Trabia Tallarita.

Nel Messinese, il parco archeologico di Tindari ospiterà dalle 9 alle 15 l’iniziativa “Alla scoperta dei siti archeologici di Tindari e di Patti Marina” e proporrà visite guidate con personale specializzato.

Mentre il parco archeologico Naxos di Taormina organizza, all’interno del museo omonimo, l’incontro pubblico “Il Castello di Schisò: da roccaforte a museo, mille storie da scoprire” per illustrare i lavori di recupero e restauro della fortezza.

A Palermo, invece, il museo archeologico Salinas e quello d’arte contemporanea Riso avviano un dialogo comune a partire dalle rispettive collezioni. Il Centro regionale per la progettazione e il restauro di Palermo aprirà le porte della propria sede di palazzo Montalbo per una visita guidata alla biblioteca e ai laboratori di diagnostica e restauro.

Sempre nel capoluogo palermitano, a Monreale, si terrà una visita tematica al Chiostro dei Benedettini.

Nel Trapanese, il museo regionale “Agostino Pepoli” ospiterà alle 10.30 l’evento “Venus Erycina” con la presentazione e l’esposizione della moneta raffigurante il tempio di Venere a cura di Paolo Barrese.

Visite guidate tematiche anche a Selinunte e nel parco archeologico di Segesta, in cui un percorso tematico si snoderà attraverso il teatro, l’agorà, il tempio dorico e la zona della moschea.

Infine, al parco archeologico Lilibeo di Marsala l’iniziativa “Alla scoperta dei tesori” proporrà visite guidate per conoscere il patrimonio custodito nei depositi del museo.