Catania, 21enne minaccia di morte la madre: eseguita misura di sicurezza

Già segnalata per maltrattamenti familiari, adesso la 21enne sarà sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

I poliziotti del Commissariato di Borgo Ognina hanno eseguito la misura di sicurezza della libertà vigilata, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, nei confronti di una ragazza 21enne. La giovane era già segnalata per maltrattamenti familiari, e, dunque, è ritenuta socialmente pericolosa.

In diverse occasioni, la ragazza avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del fratello e della madre. In particolare, avrebbe più di una volta picchiato la donna minacciandola di morte con un coltello da cucina. Già da alcuni giorni aveva abbandonato la casa familiare, ma, nel pomeriggio di ieri, delle pattuglie che perlustravano la zona l’hanno riconosciuta in prossimità del parco Falcone.

Alla vista della polizia, la ragazza ha tentato invano di fuggire, ma è stata subito bloccata dagli agenti. Adesso, si trova presso una comunità terapeutica assistita in cui dovrà scontare la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 6 mesi.