Stupro di gruppo a Palermo: condannato a 8 anni e 8 mesi il minorenne del branco

Il miniorenne del branco che ha stuprato a luglio la ragazza 19enne a Palermo è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere.

Il minorenne che lo scorso 7 luglio ha partecipato allo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico di Palermo è stato condannato a 8 anni e 8 mesi dal gup del tribunale dei minori, nonostante il pm avesse chiesto per lui 8 anni. Il processo si è celebrato con rito abbreviato.

L’imputato era stato arrestato ad agosto ed inizialmente affidato ad una comunità; successivamente era stato però nuovamente rinchiuso al carcere minorile Malaspina a seguito della pubblicazione di commenti e video sui social in cui parlava in modo sospetto della violenza sulla ragazza. Trovata poi anche una chat in cui ammetteva con un amico che la vittima non era consenziente.

In questo momento, pure i maggiorenni accusati di aver violentato la 19enne sono in carcere; anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, che avrà inizio ad aprile. La ragazza ha infatti sempre affermato di essere stata aggredita e di aver gridato “basta” chiedendo di smettere ai suoi aguzzini. Per gli avvocati che rappresentano i sette imputati, invece, le cose si sarebbero svolte in modo diverso rispetto a quanto detto dalla vittima.