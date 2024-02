Concorsi scuola 2024: rimandata scadenza richiesta abbinamento sedi

Slitta la scadenza delle richieste per gli abbinamenti alle sedi per la partecipazione alle prove scritte dei concorsi docenti.

Come reso noto dal Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle richieste per gli abbinamenti alle sedi per la partecipazione alle prove scritte dei concorsi docenti.

Nello specifico, si tratta di quelli per le scuole secondarie di primo e secondo grado, infanzia e primaria (concorsi ordinari decreto dipartimentale numero 2575 del 6 dicembre 2023 – secondarie di I e II grado) decreto dipartimentale numero 2576 del 6 dicembre 2023.

Il motivo, come si legge nella nota, sono “le numerose richieste che stanno pervenendo da parte di candidati che non hanno avuto la possibilità di presentare le istanze nei termini previsti del 18 febbraio scorso“. Per questo, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha comunicato che in via del tutto eccezionale a decorrere da martedì 27 febbraio è nuovamente possibile presentare le richieste di avvicinamento per comprovate esigenze utilizzando l’apposito applicativo.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 29 febbraio 2024.