I Blue in concerto a Catania: dove e quando

La band inglese fa tappa nel capoluogo etneo per il nuovo tour. Ecco quando e dove si svolgerà il concerto.

I Blue saranno il 14 e 15 aprile 2024 in Italia per due attesissimi concerti al Fabrique di Milano, andati sold out in pochi minuti, e torneranno a novembre per un tour nei palazzetti. Prima dei palazzetti, la band inglese terrà un tour estivo che si chiamerà “ITALIAN SUMMER TOUR 2024” e prenderà il via il 18 luglio dalla Villa Bellini a Catania, per poi proseguire con altri appuntamenti. Le date dei BLUE sono prodotte da A1 Concerti e il calendario completo del tour estivo verrà svelato più avanti. L’appuntamento siciliano è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 14 di giovedì 29 febbraio online su Ticketone. I prezzi: Poltronissima Diamond 80.50 euro, Poltronissima Platinum 69.00 euro, Poltrona Gold 57.50 euro e Tribuna numerata 46 euro.