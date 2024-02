Catania, Amts comunica variazioni di percorso: le circolari coinvolte

Amts ha annunciato diverse novità per questi giorni, tra cui alcune variazioni di percorso. Di seguito i dettagli.

Amts ha comunicato che a partire da oggi, martedì 20 febbraio, la circolare 309 subirà alcune modifiche al proprio percorso. Modifiche che vengono apportate dall’Azienda su richiesta del Comune di Gravina e che saranno attuate momentaneamente in “via sperimentale”, per verificare eventuali criticità sul percorso. In particolare, l’Azienda intende verificare la fattibilità del tratto in andata tra via Giuseppe Simili e via Carrubella.

Le fermate aggiuntive rischieste escluse

Inoltre, precisa Amts, delle 8 fermate aggiuntive richieste, ne sono state escluse tre, con le seguenti motivazioni:

quella di via Gaetano Sanfilippo direzione sud sarebbe, infatti, una ripetizione della fermata già esistente in direzione nord, in quanto la suddetta via viene percorsa sia in direzione sud che in quella nord nel tratto iniziale dell’andata della circolare e quindi funzionale praticamente a spostamenti verso Gravina/Mascalucia;

sarebbe, infatti, una ripetizione della fermata già esistente in direzione nord, in quanto la suddetta via viene percorsa sia in direzione sud che in quella nord nel tratto iniziale dell’andata della circolare e quindi funzionale praticamente a spostamenti verso Gravina/Mascalucia; quelle di via Vitaliano Brancati e di via Giuseppe Simili (quest’ultima nel tratto fra Via Madonna di Fatima e via Carrubella), in quanto la nuova fermata di via Giuseppe Simili/Parco Fasano è molto vicina e la ridondanza rallenterebbe troppo la linea, provocando un aumento del tempo di percorrenza e quindi della frequenza.

Le variazioni di percorso della circolare 309

Ecco, nel dettaglio, le variazioni di percorso della circolare 309: parcheggio scambiatore Due Obelischi (capolinea), via Etnea, via Coviello, via Gaetano Sanfilippo, via Vitaliano Brancati, via Simili, via Carrubella, via Padre Angelo Secchi, via Fratelli Bandiera, via Gaetano Sanfilippo, via Coviello, via Etnea, via San Paolo, via S. Quasimodo (Katanè), via A. Gramsci, via Carabiniere, via Etnea, piazza Libertà, via Etnea, via Acque Munzone, via Cimitero, Piazzale Cimitero Nuovo, via Acque Munzone, via Etnea, via Giotto, via S. M. dei Monti, via Gramsci, via S. Quasimodo (Katanè), via San Paolo, via Etnea, via Passo Gravina, via Carrubella, via S. Sofia, via S. Zenone, rotatoria manovra di volta, via S. Zenone, via S. Sofia, torna indietro all’altezza del Policlinico, via S. Sofia, via Carrubella, via Passo Gravina, via Etnea, via Salvador Allende, via F. Lojacono, parcheggio scambiatore Due Obelischi (capolinea).

Le variazioni di percorso della circolare 701

In concomitanza, inoltre, con la messa in linea della circolare 309, Amts farà partire anche la variazione richiesta per la circolare 701, con la nuova fermata (anche questa inizialmente provvisoria) su via Badia (civico 24).

Ecco, nel dettaglio, le variazioni di percorso della circolare 701: parcheggio Due Obelischi, via F. Lojacono, via S. Allende, Largo Barriera, via Due Obelischi, via Etnea di Gravina, via Coviello, via Barriera, via del Fasano, via S. G. Battista, via G. Gravina, via S. G. Galermo, via Europa, via Unione Europea, via Vecchia S. Giovanni, via Badia, via G. Gravina, via della Montagna, piazza Chiesa Madre, via Calvario, via Macello, via dei Comuni, via Comunità Europea, via Macello, via Orsa Minore, via Balatelle, (Spiazzo di Manovra), via Balatelle, via Orsa Minore, via S. Matteo, via Adone, (Spiazzo di Manovra), via Adone, Largo Meli, via S. Matteo, piazzale Ex Capolinea 26, Via San Pietro Clarenza, via Andromeda, via Vigne Nuove, via Capricorno, via Don Minzoni, via S. Luca Evangelista, via della Misericordia, via Barriera, via N. Coviello, via Etnea di Gravina, via Due Obelischi, Largo Barriera, via S. Allende, via F. Lojacono, parcheggio Due Obelischi.

Infine, dai primi giorni di marzo si prevede l’attivazione della corsa aggiuntiva della circolare 101 (prevista alle ore 15:00).