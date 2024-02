Disservizi idrici nel Catanese: giorni e orari delle zone interessate

Disservizi idrici interesseranno nei prossimi giorni il Catanese: di seguito i dettagli sui luoghi e gli orari coinvolti.

Nei prossimi giorni si verificheranno alcuni disservizi idrici nelle città di Belpasso e Bronte.

Nello specifico, per quanto riguarda il Comune di Belpasso, nella giornata di martedì 20 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, Enel staccherà la corrente elettrica agli impianti della stazione di sollevamento Ficominutilla per lavori di manutenzione. Questo causerà disservizi idrici alle utenze della parte alta di Belpasso zona San Leo e contrada Segreta. A lavori ultimati, gli impianti verranno immediatamente riattivati, salvo imprevisti. Per la normalizzazione del servizio bisognerà attendere i tempi tecnici di riempimento condotte e serbatoi.

Mentre nel Comune di Bronte, nelle giornate di martedì 20 febbraio e mercoledì 21 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, dovranno effettuarsi lavori urgenti di manutenzione agli impianti di produzione Ciapparazzo e questo potrà comportare una riduzione dell’erogazione idrica nella zona artigianale del Comune di Bronte, con possibili disservizi idrici. Anche in questo caso, per la normalizzazione del servizio bisognerà attendere i tempi tecnici di riempimento condotte.