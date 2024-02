Rissa con accoltellamento nel Catanese: 49enne in gravi condizioni

A Randazzo, un presunto violento episodio di pestaggio e accoltellamento ha scosso la comunità, sebbene i dettagli rimangano avvolti nel mistero. La vicenda, verificatasi in via Silvio Pellico all’incrocio con via Pietro Mascagni, ha visto coinvolto due persone trasportate d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il tutto è accaduto tra il 13 ed il 14 notte, intorno all’1:30.

Le informazioni fornite dalla presunta vittima, seppur contraddittorie e oscure, hanno scatenato le procedure standard, richiamando sul posto le forze dell’ordine. Sul posto, il personale del 118 ha trovato due individui con evidenti segni di pestaggio, ma entrambi si sono rifiutati di fornire spiegazioni sulle loro condizioni.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, uno in codice giallo e l’altro in codice rosso. Il 49enne, gravemente colpito con traumi alla testa e alla parte superiore del corpo, è stato ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche e con prognosi riservata. L’altro uomo, con traumi meno gravi ma comunque con lesioni alla testa, è stato dimesso nel pomeriggio successivo.

L’incidente sembra essere stato caratterizzato da un violento pestaggio e accoltellamento come già accennato, ma i dettagli e il numero esatto di persone coinvolte restano ancora da chiarire. Notizie frammentate suggeriscono che il litigio potrebbe essere avvenuto nell’abitazione di uno dei feriti, ma si rimane in attesa di conferme.