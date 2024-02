Annalisa in concerto in Sicilia: le date in programma

L'attuale regina del pop italiano farà tappa in Sicilia, questa estate, per due concerti davvero esclusivi: ecco date e tappe degli eventi.

Per Annalisa Scarrone, nota ai più come Annalisa, il 2023 si è rivelato un anno indubbiamente fortunato e prolifico: un pieno dominio delle classifiche musicali nostrane e la ciliegina sulla torta data dall’inserimento, da parte della rivista Forbes, nella lista delle 100 donne più di successo in Italia.

Il successo di quella che attualmente sembra proprio volersi confermare come la regina del pop italiano si è cementificato data dopo data nei suoi tour e, in questo 2024, la cantante farà tappa proprio in Sicilia per due appuntamenti esclusivi: il 26 luglio nella Villa Bellini di Catania, con un concerto in programma che la renderà una dei protagonisti della rassegna musicale “Sotto il Vulcano Fest 2024“, ed il 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Entrambe le date sono organizzate da Puntoeacapo che collaborerà coi rispettivi comuni per la realizzazione di questi entusiasmanti eventi.

Le prevendite dei biglietti sono state già rese disponibili su www.puntoeacapo.it e nei circuiti di vendita abituali, a partire da mercoledì 7 febbraio.