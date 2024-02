Investito su monopattino in via Giuffrida, muore Lorenzo Isaia: donati gli organi

Non ce l'ha fatta il 50enne investito in un incidente in via Vincenzo Giuffrida. Morto dopo 8 giorni di coma.

Non ce l’ha fatta il 50enne Lorenzo Isaia, rimasto in coma dopo un incidente avvenuto lo scorso 31 gennaio in via Vincenzo Giuffrida, a Catania, investito mentre era bordo di un monopattino.

Lorenzo Isaia, catanese vissuto a Messina per tutta la sua infanzia e adolescenza, è morto dopo 8 giorni di coma. Gli amici e i conoscenti lo ricordano con affetto per il suo forte senso civico e la sua bontà. A seguito dell’impatto, le sue condizioni sono fin da subito apparse gravi.

Gli organi di Lorenzo sono stati donati per salvare altre vite.