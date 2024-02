Incendio nel Catanese: canadair in azione per spegnere le fiamme

Pomeriggio impegnativo per i vigli del fuoco nella provincia di Catania. Canadair in azione per spegnere un vasto incendio boschivo.

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania per spegnere un incendio divampato dal primo pomeriggio di oggi, ad Adrano. Sul posto anche i volontari della protezione civile.

Il rogo si è sviluppato precisamente in località Filicusa e Biancavilla. Decisivi gli interventi di due canadair che, dopo 13 lanci complessivi, sono riusciti a spegnere le fiamme dopo alcune ore.

Lavoro per i vigili del fuoco anche nei pressi di Zafferana Etnea, dove una zona di vegetazione lungo la strada provinciale 92 è stata travolta dalle fiamme.