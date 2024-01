Violenza domestica nel Catanese: arrestato 41enne

Violenza domestica nel catanese, donna minacciata e presa a pugni dall'ex fidanzato: l'indagine dei carabinieri

A Camporotondo Etneo è stata svolta un’indagine a carico di un 41 enne di Mascalucia. I carabinieri hanno aperto un’inchiesta per atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex fidanzata.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno evidenziato i comportamenti violenti dell’uomo nei mesi tra Marzo ed Aprile 2023. La donna, una giovane catanese, aveva già sporto denuncia nel 2022 a seguito di un litigio in cui era stata percossa e sbeffeggiata. Inoltre, l’uomo le aveva già danneggiato l’autovettura minacciandola con frasi come “Ti darò tanti di quei pugni in viso che tua madre non riuscirà più a riconoscerti”. La ragazza aveva poi ritirato la denuncia, a causa delle finte promesse dell’ex fidanzato il quale l’aveva convinta di essere cambiato, ma il divieto di avvicinamento era rimasto.

Solo un mese dopo l’accaduto, a seguito di un violento litigio in palestra dove l’uomo l’avrebbe insultata e minacciata cancellandole completamente i dati del telefono, il 41enne è stato nuovamente arrestato. L’autorità giudiziaria, a fronte dell’entità e delle modalità di violazioni della misura del divieto di avvicinamento da parte dell’indagato, ha emesso il provvedimento di aggravamento. Adesso l’uomo si trova ai domiciliari presso la sua abitazione ed è sottoposto alla misura cautelare che prevede l’utilizzo del braccialetto elettronico.