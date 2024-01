Catania protagonista di “Linea Verde Life”: prossimamente la puntata su Rai 1

Catania sbarca su Rai uno: Linea Verde Life dedica una puntata al capoluogo Etneo in collaborazione con Catania Film.

Catania è la protagonista di una delle puntate della famosa trasmissione su Rai uno “Linea Verde Life”. Catania Film Commission ha infatti collaborato con il programma per riprendere, con l’ausilio di cineprese e droni, alcuni dei luoghi più storici e suggestivi del capoluogo etneo. Sono state individuate alcune location come piazza Duomo, la Cattedrale e i suoi sotterranei, Villa Bellini, l’area del Castello Ursino, la Pescheria, via Dusmet, piazza Bellini, alcuni edifici simbolo del Barocco a partire dal palazzo Biscari.

Il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, si occupa di raccontare l’Italia attraverso le aree green e la tutela del patrimonio artistico, culturale e naturalistico, con un focus sulle province Italiane più belle, tra le quali senza dubbio Catania.

In ogni puntata esperti, studiosi, imprenditori e giovani universitari illustrano soluzioni green per un vivere sempre più sostenibile.