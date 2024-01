Vaccinazioni, open day a Catania: dove e quando

Catania, il via alle vaccinazioni: l'Asp comunica un open day per il mese di gennaio in otto ambulatori di città e provincia.

Domani, sabato 27 gennaio, dalle 8:30 alle 13:30 ci sarà un open day per effettuare le vaccinazioni anti-Covid 19 ed anche per la vaccinazione antiinfluenzale.

Di seguito l‘elenco degli ambulatori in cui sarà possibile recarsi:

Catania in Corso Italia, 234

in Corso Italia, 234 Catania presso il PTA “San Giorgio” (Stradale San Giorgio, 192)

presso il PTA “San Giorgio” (Stradale San Giorgio, 192) Acireale in Via Martinez, 19

in Via Martinez, 19 Bronte in Via Marziano, 50

in Via Marziano, 50 Caltagirone presso l’Edificio Clementi-Ospedale “Gravina”

presso l’Edificio Clementi-Ospedale “Gravina” Giarre in Corso Sicilia, 1

in Corso Sicilia, 1 Mascalucia in Via Regione Siciliana, 12

in Via Regione Siciliana, 12 Paternò in Via Massa Carrara, 2

L’accesso sarà garantito anche senza prenotazione, in particolar modo per gli utenti fragili e con disabilità, inoltre sarà possibile attivare su richiesta il servizio di vaccinazione a domicilio.

La vaccinazione anti-covid19 è suggerita e raccomandata per i soggetti over 60 con patologie gravi, mentre la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per:

persone anziane, a partire dai 60 anni in su

chi soffre di malattie croniche

residenti in RSA

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni

operatori sanitari

donne in gravidanza

Sarà inoltre possibile vaccinarsi nelle farmacie della provincia, i cittadini potranno prenotare la vaccinazione direttamente presso le Farmacie aderenti. L’elenco completo delle farmacie presso le quali vaccinarsi è visionabile sul sito dell’Asp , consultando le pagine dedicate alle “vaccinazioni” e alle “vaccinazioni anti-Covid”, in home page.