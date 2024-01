Come raggiungere l’Etna per andare sulla neve: la guida

Come raggiungere l'Etna per andare sulla neve? Di seguito un'utile guida con tutte le informazioni necessarie, anche su dove andare a sciare.

L’Etna, quando in inverno si tinge di bianco, è ancora più affascinante del solito. Sono infatti molti i catanesi, i siciliani, ma anche i turisti che durante la fredda stagione desiderano visitarlo, ma come raggiungerlo? Di seguito un’utile guida su tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.

Dove andare per vedere la neve sull’Etna?

Il primo questito che molti si pongono prima di capire come raggiungere l’Etna per andare sulla neve, è dove andare per vedere la neve sull’Etna. Gli amanti delle passeggiate non avranno bisogno di salire troppo in alto per vedere i suggestivi paesaggi imbiancati: se si è fortunati e le temperature lo permettono, sarà possibile ammirare la magia sia dal lato di Nicolosi, che dal lato di Linguaglossa, a Piano Provenzana.

Come raggiungere l’Etna per andare sulla neve?

Raggiungere l’Etna è relativamente semplice da qualsiasi meta turistica della Sicilia, sia in auto che in bus. Per ammirare il vulcano da vicino, esistono solo due punti dov’è possibile salire liberamente con la macchina e arrivare a quota 1.900 metri: il versante Etna nord – Piano Provenzana ed il versante Etna sud – Rifugio Sapienza.

Se si desidera raggiungere il versante Etna nord o sud, è necessario avere un’auto a disposizione e seguire le indicazioni. Percorrere la Mareneve in macchina è un vero spettacolo, ma in inverno potrebbe capitare di trovare neve o gelo sulla strada: è dunque consigliato prestare particolare attenzione nella guida e controllare l’obbligo di catene nei siti ufficiali. Se si vuole invece raggiungere il vulcano senza guidare, ci sono varie soluzioni, come per esempio i tour privati.

Dove sciare sull’Etna?

Una volta arrivati sull’Etna, è possibile sciare: la forma conica del vulcano, infatti, lo permette su tutti i versanti. Sono presenti dunque due comprensori: uno è quello di Nicolosi, che si trova a sud tra i 1910-2700 metri, l’altro è quello di Piano Provenzana – Linguaglossa sul versante nord del vulcano, tra i 1800-2317 metri. Se non si sa sciare, niente paura: è possibile prenotare una lezione con un maestro di sci o snowboard. I bambini possono invece divertirsi sulla neve noleggiando lo slittino.

In passato, all’interno del parco Monteserra, era aperto tutto l’anno lo Skistadium, una pista artificiale in materiale plastico che adesso però è stata ufficialmente chiusa.