Incidente mortale in Sicilia: 43enne cade dal ponte e perde la vita

Ancora un incidente mortale in Sicilia. A perdere la vita un 43enne precipitato giù da un ponte. In corso la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Ancora “stragi” sulle strade siciliane: nel Lentinese, Un’ autovettura è uscita fuori strada cadendo dal ponte. Il bilancio è di un deceduto e 2 feriti trasportati negli ospedali di Lentini e Militello. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Francofonte, Lentini ed Augusta.

A perdere la vita è Giuseppe Maggiore, 43 anni di Militello in Val di Catania. L’uomo, a bordo di una Fiat Punto con a fianco il figlio e il nipote, stava percorrendo la provinciale 16 che collega Lentini con Scordia, quando, ancora per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Lentini, ha perso il controllo del mezzo, divelto la barriera di protezione finendo giù nel fiume San Leonardo.

Alcuni passanti si sono accorti del sinistro ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto, sono giunti i soccorsi e i sanitari del 118. i medici hanno tentato di rianimare il conducente, ma senza successo. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini e la salma dell’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Lentini. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per effettuare i rilevi per l’esatta ricostruzione dell’incidente. Fino adesso sono fuori pericolo di vita figlio e nipote.