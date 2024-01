Concorso docenti estero 2024: requisiti e come partecipare

Concorso docenti estero, insegnanti e personale ATA possono prestare servizio all’estero: ecco i requisiti e come fare.

Concorso docenti estero: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto il concorso per docenti e personale ATA per prestare servizio all’estero per l’anno scolastico 2024-2025.

Concorso docenti estero: requisiti

I requisiti culturali e professionali richiesti al personale docente da destinare all’estero sono qui di seguito elencati:

Certificazione linguistica rilasciata dagli Enti certificatori riconosciuti dai ministeri, ed in linea con la lingua straniera scelta e non inferiore al livello B2.

Partecipazione ad almeno un corso formativo su tematiche quali l’intercultura e l’internazionalizzazione, della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170.

Contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria).

I docenti assegnati alle attività di sostegno, inoltre, devono possedere la relativa specializzazione.

I requisiti culturali e professionali richiesti al personale ATA sono i seguenti:

Conoscenza certificata della lingua straniera per cui si concorre, di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);

Contratto a tempo indeterminato e prestazione lavorativa effettiva, dopo il periodo di prova, in Italia e nel profilo professionale di appartenenza.

Non possono concorrere i docenti e i professionisti ATA che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte:

È stato già svolto, nel corso della propria carriera, più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni;

Non può essere assicurata una permanenza all’estero per sei anni scolastici consecutivi a decorrere dall’anno scolastico 2024 / 2025.

Concorso docenti estero: come inviare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inoltrata entro il primo febbraio 2024 collegandosi sul sito creato appositamente dal MAECI per le procedure di selezione del personale scolastico estero. Al portale Selezioni del MAECI si accede con le credenziali SPID.

Il personale docente può indicare una o più tipologie di istituzioni scolastiche, tra quelle previste dal bando che delinea specifici settori e specifiche aree linguistiche quali inglese, francese, spagnolo e tedesco. Gli insegnanti e gli ausiliari tecnici amministrativi possono concorrere per una o più lingue straniere relative ai codici funzione e alle aree linguistiche sopra specificate.

Più nello specifico le tipologie di istituzioni interessate dal concorso sono le seguenti:

SCI Scuole e iniziative scolastiche (ex art.10 del d.lgs. n. 64/2017), settore che comprende: scuole italiane statali e non statali; sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere/internazionali; scuole straniere in cui è presente l’insegnamento dell’italiano; iniziative scolastiche ex art. 10 del Decreto Legislativo.

(ex art.10 del d.lgs. n. 64/2017), settore che comprende: SEU Scuole Europee, attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

Il personale ATA invece presenta l’istanza unicamente per la tipologia ATA, secondo la nuova classificazione delle figure professionali di questo settore: direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) o assistente amministrativo.

Concorso docenti estero: graduatorie

Dopo la valutazione dei titoli, sul sito istituzionale del MAECI, saranno pubblicati gli elenchi dei concorrenti ammessi al colloquio, lo step successivo dell’iter di selezione per il servizio all’estero. Il colloquio è finalizzato a verificare e ad accertare l’idoneità relazionale data da specifiche competenze: competenze linguistico-comunicative, competenze in educazione interculturale. È richiesta inoltre un’adeguata conoscenza normativa relativa al sistema educativo d’istruzione e formazione nazionale.

Il colloquio si intende superato al raggiungimento di almeno 36/60 punti.

Tutte le comunicazioni ufficiali, le liste degli ammessi e non ammessi al colloquio, le graduatorie di merito finali, saranno pubblicate sul sito del MAECI. Per informazioni più dettagliate, si consiglia di leggere con attenzione il bando di concorso.