Catania, anticipato orario di raccolta rifiuti per le feste: le zone interessate

Orario anticipato per la raccolta dei rifiuti in alcune aree selezionate della città di Catania: ecco di quali si tratta.

Il Comune di Catania ha reso nota tramite un avviso l’anticipazione della raccolta rifiuti per alcune aree della città in occasione delle feste. In particolare, l’anticipazione riguarda l’orario di raccolta dei rifiuti porta a porta in alcune zone di Catania per il lotto Centro gestito dal consorzio Gema.

Si tratta delle aree ricadenti all’interno del perimetro di viale Ulisse, viale Odorico da Pordenone, viale Marco Polo, via Caronda via Grotte Bianche via G. Oberdan, stazione centrale, via Gorizia e fascia costiera fino a Ognina. Per queste zone della città, nei giorni 24 e 31 dicembre 2023, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà anticipato alle ore 18.00.

Il Comune ha quindi invitato i cittadini ad esporre i rifiuti domestici come da calendario secondo le frazioni di rifiuti, entro le ore 18.00.