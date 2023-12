Catania: incendiata giostra per bambini in Piazza Falcone [VIDEO]

Area verde di Piazza Falcone vandalizzata nella notte di ieri: il video e l'indignazione degli utenti sul web.

Ieri notte a Catania una giostra per bambini è stata oggetto di un disdicevole atto vandalico. Come riportato in un video condiviso su Facebook dalla pagina “Inciviltà a Catania”, dei vandali hanno dato alle fiamme la struttura per bambini presente nello spazio verde di Parco Falcone, un’area verde recentemente ristrutturata.

Il video postato che immortala la scena delle fiamme che divorano la giostra solleva interrogativi sulle motivazioni dietro un gesto così irrazionale e incivile, suscitando l’indignazione dei cittadini catanesi, i quali hanno riportato numerosi commenti sotto al post.

Un utente scrive: “Ho molti ricordi con mio figlio su quello scivolo. Nel degrado generale di questa città, era uno dei pochi luoghi di aggregazione e divertimento all’aria aperta per i più piccoli in tutta la zona. Chissà quanto dureranno i parchetti pubblici del lungomare. Forse, come cittadinanza catanese, meritiamo il degrado”.

E ancora un altro utente aggiunge: “La chiave è l’educazione e interrompere fin dalla primissima infanzia questa escalation di ignoranza e barbarie”.