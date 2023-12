Catania, aumenta la sicurezza nel centro storico: da oggi polizia anche in bici

La Polizia di Stato in e-bike per i controlli nel centro storico. Presentati stamattina in piazza Duomo i nuovi mezzi.

Oggi alle 10,30, in Piazza Duomo, il Questore di Catania Giuseppe Bellassai, ha presentato alla cittadinanza ed alla stampa, il nuovo servizio di prossimità ciclomontato.

La novità nasce allo scopo di assicurare una presenza sul territorio sempre più dinamica e veloce specie per le specifiche esigenze del centro storico, tra vicoli stretti e strade che, soprattutto nel fine settimana, sono particolarmente affollate, rendendo poco agevole il transito delle volanti.

Gli agenti avranno la possibilità di percorrere più velocemente anche le piccole vie del centro per raggiungere quelle zone dove, appiedati, non avrebbero la possibilità di andare, ciò consentirà di avere un contatto più frequente anche con tanti titolari di esercizi commerciali.

Le due e-bike, con la tipica livrea delle volanti, sono state acquistate e realizzate per poi essere donate alla Questura da aziende del territorio sensibili ai temi della sicurezza partecipata. Saranno utilizzate principalmente da operatori che assicureranno il nuovo servizio di polizia di prossimità nella fascia oraria 8/20.

L’attività si inserisce nel solco delle importanti iniziative di prossimità promosse dal Questore che, dopo la presentazione, ha così commentato: “Questa iniziativa rappresenta un connubio tra la polizia di prossimità e controllo del territorio, già presente in altre realtà, e adesso anche a Catania, per cercare di aumentare la fiducia dei cittadini verso la nostra istituzione e la percezione di sicurezza. Il servizio si svolgerà prevalentemente nelle zone del centro storico, con il pattugliamento dei parchi, dei giardini pubblici e delle principali piazze, anche in occasione di importanti eventi, inoltre, non verrà trascurata la periferia”.

In occasione della presentazione è stato evidenziato come la situazione nel centro può essere migliorata nel tempo, attraverso l’impegno di tutti, e con questa iniziativa, la Polizia di Stato aggiunge un tassello in più a questo percorso di positiva evoluzione.

Non va trascurato, infine, l’aspetto di una particolare attenzione all’ambiente che l’i­ni­zia­ti­va sostiene, evidenziando, ancora una volta, la vi­ci­nan­za del­la Po­li­zia di Sta­to ai cit­ta­dini, nel rispetto dei va­lo­ri legati al­la pro­pria mis­sio­ne “Esser­ci Sem­pre”.