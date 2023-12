Catania, nuovo polo sportivo al Villaggio Sant’Agata pronto per essere consegnato

Riqualifica dei territori del villaggio Sant'Agata. La spesa per le riqualifica si aggira attorno ai 643mila euro.

Mercoledì 20 Dicembre 2023, alle ore 11,00, in via Fellini, nella zona del villaggio Sant’Agata, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, consegneranno ai cittadini il polo sportivo di quartiere, che ormai da decenni si trovava in gravi condizioni di degrado. Un importante riqualifica di uno spazio ampio oltre 2,5 Kmq, in uno dei quartieri maggiormente disagiati della città.

L’intervento è stato reso possibile grazie a fondi comunitari del Pon Metro. La spesa complessiva si aggira sui 643 mila euro. E’ stato realizzato un campo da calcio a cinque in erba sintetica; creati un’area giochi per bambini con una zona fitness e compiuta la risistemazione dello spazio limitrofo a via Fellini. A tutto questo si aggiungono: un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza con il controllo digitale da remoto e panchine smart con annesse zone wifi.

Interventi mirati a rendere fruibili l’area del quartiere a tutte le fasce di popolazione, disabili, anziani e bambini, con elementi di arredo urbano sostenibili.