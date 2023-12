Disservizio idrico a Catania: le zone interessate

Nuovo disservizio idrico nel Catanese: ecco quali sono le zone coinvolte e gli orari previsti per l'interruzione.

Un nuovo disservizio idrico è in corso a Catania. In particolare, la Sidra, società di gestione delle risorse idriche per alcune parti del territorio etneo ha reso nota l’interruzione di servizio per una parte della città. Le zone interessate sono i quartieri di San Giuseppe La Rena, Santa Maria Goretti e traverse limitrofe.

Nello specifico, la causa del disagio è dovuta alle manovre di riparazione di una perdita in via Santa Maria Goretti. Per questo motivo si è resa necessaria la sospensione dell’erogazione idrica alle utenze presenti nei quartieri indicati. Il ripristino del servizio è previsto per il tardo pomeriggio.