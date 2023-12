Eventi Catania e provincia: atmosfera natalizia tra mercatini e cinema

Eventi Catania, cosa fare nel weekend in arrivo? Ecco tante idee nel pieno dell'atmosfera natalizia, tra mercatini e cinema.

Eventi Catania: il weekend è alle porte e, come ogni settimana, non si sa mai come occupare il tempo libero da studio e lavoro. Ecco quindi alcuni suggerimenti di eventi Catania e provincia per decidere cosa fare nel prossimo finesettimana.

Eventi Catania: Pop Up Market Sicily

Il prossimo weekend sarà l’ultimo durante il quale si potrà visitare il Pop Up Market Sicily. Infatti, sabato 16 e domenica 17 dicembre si svolgeranno i momenti finali dell’edizione natalizia degli stand artigianali e vintage. Ad ospitare l’evento, ad accesso gratuito, saranno i locali della NÜ Doganæ, vale a dire la Vecchia Dogana.

Per quest’edizione del Pop Up Market prevista anche la partecipazione degli Shakalab, una band siciliana di musica reggae e hip hop. Mentre domenica sera sarà presente Davide Shorty, artista funk & soul, oltre al dj set in vinile e l’esibizione della compagnia Sicilyinswing.

Mercatini natalizi

Tra le proposte su cosa fare nel weekend a Catania e provincia, ad una settimana a Natale non possono mancare i mercatini natalizi. Per quanto riguarda la città di Catania sarà possibile scegliere tra i moltissimi spazi dedicati agli stand tipici natalizi, come quelli in via Pacini, in piazza Università e in piazza Mazzini. Che si visitino per godere dell’atmosfera natalizia o per acquistare gli ultimi regali, si tratta sicuramente di un’idea da non sottovalutare per impiegare il sabato e la domenica.

Eventi Catania: film natalizi al cinema

Infine, un’alternativa per il prossimo weekend non può non essere il cinema. Infatti, sono moltissimi i film in uscita o già nelle sale che vale la pena di vedere sul grande schermo. Per esempio, è il caso di “Napoleon”, film dedicato all’iconico generale corso che è arrivato ad essere imperatore di Francia. E ancora, nelle sale da pochissimo, l’imperdibile “Wonka”, prequel del famosissimo “La Fabbrica di Cioccolato”.

Infine, di recentissima uscita sono anche altri due film molto attesi a dicembre 2023. Si tratta di “Ferrari”, pellicola dedicata alla vita di Enzo Ferrari e alla sua azienda che ha reso famosa l’Italia, e “Santocielo”, l’ultimo film di Ficarra e Picone in pieno tema natalizio.