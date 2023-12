Straccia bollo auto: nuova norma approvata dalla Commissione Bilancio dell’ARS

Approvazione di un nuovo straccia bollo auto per i cittadini da parte della Commissione Bilancio in Assemblea Regionale Siciliana

La Commissione bilancio dell’ARS ha approvato un nuovo straccia bollo auto, così come proposto dall’Assessore regionale all’Economia Marco Falcone: la norma prevede la riduzione del 10% per coloro che abbiano adempiuto in regola in pagamenti e un’ulteriore riduzione del 10 per cento per chi effettua il versamento tramite domiciliazione bancaria.

Inoltre, è stato approvato l’emendamento proposto da Roberta Schillaci, deputata del M5S, che prevede, sempre in tema di bollo auto, l’esenzione di sanzioni e interessi per i pagamenti la cui scadenza era prevista tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022, sempreché il versamento venga effettuato entro il 30 giugno 2024.