Bonus 100 euro 2024, come ottenerlo: regole e limiti

Bonus 100 euro 2024: riconfermato nella Legge di Bilancio 2024 secondo nuovi criteri. Di cosa si tratta e quali modifiche che sono state apportate? Vediamolo insieme.

Conosciuto come “bonus Renzi” o “bonus 100 euro“, il bonus Irpef è un trattamento integrativo di 100 euro mensili in busta paga fino ad un massimo di 1.200 euro all’anno. Il contributo fa parte del decreto Cura Italia ed è stato introdotto nel 2020. È un importante incentivo economico per specifiche categorie di contribuenti, ovvero lavoratori dipendenti pubblici e privati che percepiscono un certo reddito annuo non superiore a 28mila euro (tetto massimo).

Di seguito l’elenco completo e dettagliato delle categorie:

i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato;

gli stagisti e borsisti;

i soci lavoratori delle cooperative;

i lavoratori in cassa integrazione;

i lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio;

i lavoratori socialmente utili;

i lavoratori atipici e con contratto co. co. co.;

disoccupati percettori di indennità mensile di disoccupazione Naspi.

Bonus 100 euro 2024: Regole e limiti

Il limite di reddito non cambia e le categorie dei beneficiari sopra indicate restano invariate. Sono stati rivisti e perfezionati i criteri di calcolo e di ridistribuzione delle risorse economiche al fine di rendere quest’ultima più equa, rispondente ai diversi profili di lavoratori e in linea con le novità riguardanti le detrazioni da lavoro dipendente e l’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef.

Più schematicamente, è stato disposto che:

I lavoratori che percepiscono un reddito fino a 15.000 euro hanno diritto alla misura massima del bonus ;

hanno diritto alla ; I lavoratori il cui reddito è compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro hanno diritto al bonus in misura parziale , calcolato in base alle detrazioni fiscali ;

hanno diritto al bonus in , calcolato ; i lavoratori che superano i 28.000 euro di reddito non possono accedere al bonus.

Sono invece escluse le seguenti categorie:

pensionati;

lavoratori autonomi;

incapienti.

Fanno eccezione infatti i pensionati lavoratori. Chi incassa una pensione ma prosegue a lavorare alle dipendenze, potrà accedere al bonus Irpef 2024.

Bonus 100 euro 2024: come ottenerlo

Non bisogna fare un’apposita domanda, il bonus si ottiene in forma di rimborso, in seguito ad un anticipo della somma a carico del lavoratore, o in forma di versamento diretto da parte dell’Inps. Le modalità di ottenimento del bonus Irpef 2024 sono quindi diverse, vediamole in elenco:

versamento in busta paga mensile (la voce nel cedolino paga è ‘Trattamento integrativo’).

con conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro;

con il 730.

Si ricorda che il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati.