Omicidio in Sicilia: 69enne ucciso a colpi di pistola

Un uomo di 69 anni è stato ucciso in Sicilia a colpi di pistola: i Carabinieri hanno aperto un'indagine a riguardo.

Un omicidio è avvenuto in Sicilia: la vittima è un uomo di 69 anni, Francesco Simone, ucciso a colpi di pistola a Favara. L’uccisione è avvenuta nelle campagne di Favara in contrada Poggio Muto, in provincia di Agrigento.

I Carabinieri hanno avviato un’indagine sulla questione dopo essere intervenuti sul posto. In particolare, i militari sono stati avvisati dai parenti della vittima. L’uomo, titolare di una rivendita di autovetture a Favara, è stato raggiunto da più colpi di pistola al volto. Ad intervenire sul posto del delitto sono stati i carabinieri della tenenza di Favara e quelli del nucleo Operativo e radiomobile di Agrigento. Infine, a coordinare l’attività investigativa il pm Maria Barbara Grazia Cifalinò.