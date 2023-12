Catania, blitz in uno studio di registrazione di musica neomelodica: trovate armi e droga

Droga e armi in uno studio di registrazione di musica neomelodica: questa la scoperta a seguito del blitz dei carabinieri.

I Carabinieri del nucleo investigativo di Piazza Dante hanno eseguito un blitz presso un appartamento situato nel quartiere San Giorgio a Catania, operazione che ha portato al sequestro di ben 16kg di Marijuana e 2kg di Hashish, insieme a tante svariate dosi di cocaina, ecstasy, ketamina e mdma, con annesso materiale da taglio, pronte per il confezionamento. Oltre ciò, i militari, una volta introdotti all’interno dello studio di registrazione di musica neomelodica, hanno provveduto ad un ulteriore sequestro di armi da fuoco, tra cui un fucile a canne mozze (che risulterebbe essere stato rubato nel 1990 nei pressi di Palagonia, in provincia di Catania) e una pistola c. 38 perfettamente funzionante, con annesse 40 cartucce, tutte ben funzionanti (tutto ben custodito insieme a vari strumenti musicali).

Nel corso della perquisizione, è stato inoltre sequestrato denaro in contante del valore di 1500 Euro totali.

Al termine dell’operazione, i responsabili dello studio di registrazione, ovvero padre e figlio di anni 42 e 19, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi e munizionamento e ricettazione. La disposizione del giudice, infine, ha previsto la detenzione in carcere solo per il padre, mentre il 19enne etneo è stato poi successivamente rimesso in libertà.