Salmo e Noyz in concerto a Catania: quando e come acquistare i biglietti

Salmo e Noyz annunciano una tappa del loro tour a Catania: ecco la data e come acquistare i biglietti per partecipare al concerto.

Iniziano ad arrivare le prime notizie dei concerti del 2024: in particolare, tra gli ultimi resi noti c’è la tappa a Catania del tour di Salmo & Noyz. Si tratta di Hellraisers, il tour che poterà i due cantanti in giro per l’Italia durante l’estate del 2024. Per quanto riguarda la città di Catania, gli artisti parteciperanno al Wave Summer Music 2024, esibendosi alla Villa Bellini il 12 luglio dell’anno venturo.

Il tour Hellraisers mira a ripercorre i successi dei due cantanti, oltre ai brani del loro joint album CVLT, uscito lo scorso novembre e già disco d’oro. Inoltre, l’album ha superato i confini italiani ottenendo la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione. Questo è solo un esempio dei tanti successi già riscossi dall’album sulle varie piattaforme dedicate alla musica.

Il disco prevede 15 tracce che spaziano attraverso varie declinazioni del rap, riflettendo le personalità dei due artisti. Presenti anche diverse collaborazioni con altri cantanti noti della musica italiana, come Marracash, Kid Yugi, Coez e Frah Quintale.

Per tutti coloro i quali vogliono acquistare i biglietti per il concerto a Catania, è possibile acquistarli online da giovedì 30 novembre 2023. Inoltre, i biglietti saranno disponibili anche in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 5 dicembre 2023 alle ore 11:00.