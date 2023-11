Stasera in TV: in onda “Scontro tra Titani” e “Rocky III”

I consigli della redazione di LiveUnict su quali film guardare stasera, lunedì 13 novembre, sul piccolo schermo.

Se dopo una lunga giornata lavorativa raggiungere un cinema Catania risulta stancante e difficile, il piccolo schermo offre delle interessanti alternative nel palinsesto di stasera: Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Scontro tra Titani [Mediaset 20, ore 21:04]: Film di mitologia con protagonista Perseo, figlio di Zeus, che combatte contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra con lo scopo di dare una lezione ai coraggiosi soldati di Argo. Ne segue una incredibile avventura.

Rocky III [Iris, ore 21:00]: In questo terzo capitolo, Rocky Balboa, campione indiscusso, viene messo K.O. per la prima volta dal feroce “Mr. T”. Deve, inoltre, affrontare la morte di Micky, suo fedele allenatore muore. Per Rocky è il momento di tornare ad essere il pugile di una volta, aiutato da Apollo Creed, il suo ex avversario nei primi due capitoli della storia.

Nessuno mi può giudicare [Rai 2, ore 21:20]: Commedia italiana del 2011 con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo. È la storia di Alice, 35 anni, che deve affrontare la morte del marito scomparso tragicamente. Ridotta sul lastrico, Alice proverà in tutti i modi a risollevarsi economicamente.