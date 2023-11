Caro voli: nuove direttive per le compagnie aeree ma rettifiche per i siciliani

Arrivata alle compagnie aeree la direttiva di applicare uno sconto fino al 50% sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia. Ecco le categorie prioritarie cui è destinata la misura e quelle ora escluse ma prima indicate nel provvedimento.

Dopo le numerose polemiche e l’annuncio di un provvedimento contro il caro voli da parte del presidente della regione Renato Schifani, è stata data alle compagnie aeree la direttiva di applicare uno sconto fino al 50% sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia. L’obiettivo è quello di non rendere la condizione di insularità cui vivono i siciliani una condizione svantaggiosa e limitante.

Le categorie prioritarie e quelle escluse dalla misura

Federconsumatori chiarisce e rettifica quali sono le categorie di cittadini cui è destinata la misura. Si tratta di “categorie prioritarie” quali gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità e i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro.

Non sono più contemplate alcune categorie che erano state indicate erroneamente prima della pubblicazione dell’avviso ufficiale, cioè anziani over 65, atleti agonisti, cittadini che si spostano per ragioni di salute, dipendenti fuorisede, nonché i siciliani non più residenti nell’isola.

Requisiti e modalità di richiesta del contributo

Dalla Regione arrivano inoltre indicazioni più precise circa la modalità di richiesta del contributo, previa verifica dei requisiti illustrati sopra: “Il contributo per le categorie prioritarie i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo“.