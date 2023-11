Meteo Sicilia: temperature ancora alte ma prime nuvole in vista

Meteo Sicilia: temperature ancora alte nell'Isola ma prime nuvole in vista. Le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: l’autunno continua a farsi attendere, mentre il caldo sembra non voler finire mai. Infatti, anche questa settimana sono previste generali condizioni di bel tempo su tutto il territorio regionale, con temperature massime fino ai 28 gradi, ma cominciano a intravedersi le prime nubi.

Meteo Sicilia: lunedì 6 novembre

Nella giornata di Lunedì la temperatura minima più alta è di 19 gradi a Palermo, in equilibrio con una massima di 24 gradi, segue Messina con una minima di 18 gradi e una massima analoga (25°). La temperatura si abbassa notevolmente a Enna dove si misura una minima di 9 gradi e una massima di 20, si rialza di molto a Siracusa dove si misurano 14 gradi e una potenziale massima di 28 gradi. E’ questa la temperatura massima più alta prevista per questa settimana, Catania la sfiora con un grado in meno, 27°, e una minima di 15 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 7 novrembre:

Il sereno lascia il posto ad una nuvolosità diffusa, con nubi sparse a Catania e a Ragusa, ma le temperature non subiscono un forte calo. La minima più bassa si mantiene a Enna (9°), a Caltanissetta (11°) con una massima che oscilla tra i 21 e i 24 gradi, seguono Ragusa con una minima di 12 e Siracusa con una temperatura di 13 gradi e massime comprese tra i 25 e i 26 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 8 novembre

Rilevante aumento della nuvolosità: le nubi sparse si estendono su più provincie, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa. Ma è a Palermo che le probabilità di precipitazioni si elevano all’80%, con una significativa variazione della temperatura massima che si abbassa dai 24 gradi dei giorni precedenti a 21 gradi. Temporali con schiarite previsti a Trapani dove si riscontra una percentuale di probabilità di precipitazioni pari al 69%.

Meteo Catania: temperature stabili

Le condizioni meteo a Catania risultano complessivamente stabili e con una minima e una massima abbastanza equilibrate: la temperatura oscilla tra i 15 e i 27 gradi nei primi giorni della settimana. A partire dalla giornata di martedì 7 viene meno il sereno e prevale una nuvolosità parziale diffusa fino alla giornata di venerdì, lo conferma l’aumento della probabilità di precipitazioni dal 10 al 15%.