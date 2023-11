Sicilia, paura nella notte: fiamme vicino ad un campeggio

Divampato un incendio nella notte: paura tra i presenti, ma tempestivo l'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco.

Durante la scorsa notte, è scoppiato un incendio non lontano da un campeggio in Sicilia, provocando la paura dei presenti. Nello specifico, la zona colpita è stata quella di contrada Guardiani a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

A seguito delle varie segnalazioni arrivate, si sono recate sul posto due squadre del comando dei vigili del fuoco, che hanno prontamente spento il rogo e messo in sicurezza la zona attrezzata e le persone presenti. Al momento, però, non si sanno ancora le cause che hanno scatenato le fiamme: sono in corso gli accertamenti sul caso.