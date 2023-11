Catania, isole ecologiche itineranti e distribuzione kit mastelli: gli appuntamenti

Nelle isole ecologiche itineranti sarà possibile conferire lavatrici, divani, mobili e oggetti ingombranti.

Tornano gli appuntamenti con le isole ecologiche itineranti in tutta la città di Catania per il conferimento di rifiuti ingombranti e di elettrodomestici dismessi (RAEE), approntato dalle aziende appaltatrici del servizio raccolta rifiuti: consorzio Gema, Supereco ed Ecocar in sinergia con l’Assessorato Politiche per l’Ambiente del Comune di Catania guidato da Salvo Tomarchio e la direzione tecnica di Lara Riguccio.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata intrapresa allo scopo di ovviare alle difficoltà a cui i cittadini vanno incontro dinanzi alla necessità di doversi disfare di mobili, suppellettili o elettrodomestici di varia natura, il cui eventuale abbandono in qualsiasi sito che non sia destinato al loro smaltimento, costituisce illecito sottoposto alle sanzioni di legge. Fermo restando che i rifiuti ingombranti possono essere conferiti nei due Centri Comunali di Raccolta di via Maria Gianni e viale Tirreno o richiesti di essere ritirati a domicilio degli utenti, contattando le aziende appaltatrici del lotto di residenza.

Nelle isole ecologiche itineranti sarà possibile conferire lavatrici, divani, mobili, reti, apparecchi elettronici, frigoriferi, sedie, vecchie biciclette e oggetti ingombranti, ad esclusione di materiali edili inerti, vernici, pneumatici e altri rifiuti speciali.

Gli appuntamenti di novembre

La raccolta mobile dei rifiuti ingombranti, nel mese di novembre, si svolgerà con il seguente calendario:

zona centro, a cura del Consorzio Gema, dalle ore 08.00 alle ore 13.00: sabato 4 novembre piazza Montessori, sabato 11 novembre piazza Dante, sabato 18 novembre corso Indipendenza presso l’area antistante l’Istituto Carlo Gemmellaro;

zona nord, a cura della Supereco, dalle ore 08.00 alle ore 12.00: sabato 4 novembre San G. Galermo – via Don Minzoni (piazza Mercato), sabato 11 novembre Nesima superiore – zona parcheggio piscina, sabato 18 novembre Monte Po’ – piazza Mercato, sabato 25 novembre Barriera – piazza del Carmelo, sabato 2 dicembre Canalicchio – via Barletta (piazza Vicerè), sabato 9 dicembre Feudo grande via Mons. Domenico Orlando;

zona sud, a cura della Eco Car, dalle ore 08.00 alle ore 12.00: sabato 11 novembre via Gelso Bianco/ via Del Tarocco, sabato 18 novembre Stradale Cravone nell’area del capolinea AMTS, sabato 25 novembre viale Grimaldi 14/15.

La distribuzione dei kit

L’assessorato comunale per l’Ambiente, inoltre, prosegue nella promozione di ogni iniziativa finalizzata a realizzare una fattiva collaborazione della cittadinanza. A tal proposito, appare di fondamentale importanza la consuetudine di differenziare i rifiuti solidi urbani, i cui kit atti possono essere ritirati mediante la sola esibizione della tessera sanitaria nei seguenti modi:

Lotto centro, Via Maria Gianni angolo Via Galatioto dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 o durante e nei luoghi delle tappe delle isole ecologiche itineranti. Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri: 328 0065690 – 800 409 866 mail: numeroverdelottocentro@consorziogema.com.

o durante e nei luoghi delle tappe delle isole ecologiche itineranti. Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri: 328 0065690 – 800 409 866 mail: numeroverdelottocentro@consorziogema.com. Lotto nord ( tra circonvallazione e confini nord ), contattando i seguenti numeri telefonici: 340 8372030 (chiamate e/o messaggi WhatsApp) – 800 984 597 (chiamate solo da rete fissa) oppure i seguenti indirizzi mail: superecosrl@gmail.com – segnalazionisupereco@gmail.com.

), contattando i seguenti numeri telefonici: 340 8372030 (chiamate e/o messaggi WhatsApp) – 800 984 597 (chiamate solo da rete fissa) oppure i seguenti indirizzi mail: superecosrl@gmail.com – segnalazionisupereco@gmail.com. Lotto sud, (quartieri San Giorgio, Librino, Villaggio S. Agata, Zia Lisa, Villaggio Zia Lisa II, S. G. La Rena, Villaggio Goretti, Pigno, Collina Primosole, Vaccarizzo, Villaggi a Mare), recandosi presso il Centro servizi di via G. Agnelli 8, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 da lunedì a venerdì (festivi esclusi). Per informazioni sono disponibili i seguenti numeri: 800 328 590 – 095 291689; mail info@ecocarcatania.it.

Le attrezzature vengono cedute in comodato d’uso gratuito agli utenti, nel presupposto che l’utilizzo consapevole di tali accessori debba evitare che essi siano utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati ideati. Al fine di un’ottimale integrazione del loro utilizzo ai criteri di decoro urbano a cui l’utenza deve ispirarsi, essi dovranno essere esposti dinanzi alle abitazioni o ai condomini a cui sono stati assegnati, nei giorni ed orari stabiliti dal seguente calendario e si raccomanda il loro opportuno ritiro dalla pubblica via dopo le attività di svuotamento effettuate dagli operatori incaricati.