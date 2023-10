Catania, commemorazione dei defunti: servizi e orari di apertura del cimitero

Tutto pronto a Catania per la commemorazione dei defunti. Ecco quali sono i servizi messi a disposizione e il programma delle celebrazioni.

Messa a punto la complessa macchina organizzativa per fronteggiare la tradizionale visita dei defunti nel Cimitero di via Acquicella, oggetto nei giorni scorsi di lavori di ripulitura e scerbamento dei viali, interventi promossi dal sindaco Trantino e dall’assessore con delega ai servizi cimiteriali Petralia.

Un lavoro quest’anno iniziato prima del consueto e che impiega operatori del Comune e della Multiservizi, per rendere più agevole la visita nel Camposanto che, soprattutto nei giorni clou 31 ottobre, 1 e 2 novembre, ospiterà una gran folla di cittadini.

In questi tre giorni, il Cimitero di via Acquicella e quello di San Giovanni Galermo rimarranno aperti ininterrottamente dalle 7,00 alle ore 17,00; le confraternite cimiteriali potranno essere visitate martedì 31 ottobre dalle ore 8,00 alle 12; invece, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, dalle 8.00 alle 17,00.

Seguendo gli indirizzi del Sindaco Enrico Trantino e dell’Assessore al ramo Giovanni Petralia, la Direzione Comunale Servizi Cimiteriali ha anche definito la programmazione per la commemorazione dei defunti del 2 novembre:

– ore 8.30 – Santa Messa nella Chiesa della Resurrezione all’interno del Cimitero Acquicella, celebrata dal Parroco don Alfio Carbonaro;

– ore 10,00- Visita del Sindaco ai defunti e deposizione di corone di fiori negli ossari;

– ore 10,30 – Santa Messa nella Chiesa della Resurrezione all’interno del Cimitero, celebrata da Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania;

– ore 12.00 – Santa Messa, celebrata dal Parroco don Alfio Carbonaro.

Per assistere i cittadini in visita ai defunti nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre sono stati istituiti i seguenti servizi:

– Assistenza alla popolazione a cura di associazioni del volontariato e della Protezione Civile comunale all’ingresso principale di via Acquicella cosiddetto dei tre cancelli;

– Servizio pullman dall’AMTS interno al Cimitero e di quattro autovetture dei Servizi Cimiteriali poste agli ingressi del cimitero Acquicella a disposizione degli anziani non deambulanti.

– All’interno dell’area cimiteriale verranno posizionati, inoltre, venticinque bagni chimici a supporto dei bagni già esistenti e due servizi igienici nel cimitero di San Giovanni Galermo.

La circolazione viaria in occasione della commemorazione dei defunti per i gg 31 ottobre, 1 e 2 novembre è stata disciplinata con ordinanza n. 590 del 24/10/2023 della Direzione Corpo di Polizia Municipale – Utu, prevedendo nei giorni 1 e 2 novembre 2023 il divieto di transito per tutti i veicoli in via Acquicella, in viale della Regione nel tratto da via Calliope, fino a via Acquicella.

Per i giorni 31 ottobre e 1 – 2 novembre sono sospese tutte le autorizzazioni per l’ingresso al Cimitero con autovetture private. Gli ingressi per i veicoli destinati al trasporto degli invalidi e dei mezzi per accompagnare malati non in grado di deambulare, saranno consentiti giorno 31 ottobre 2023 senza limitazioni di orario; giorno 1 e 2 novembre 2023, dalle ore 14:00 alla chiusura del cimitero; se possessore di patente speciale è consentito solo l’ingresso dello stesso invalido; nel caso di non guidatore, potrà accedere con un solo accompagnatore vale a dire il conducente del veicolo.

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, inoltre, sono sospese le tumulazioni e i servizi di trasporto funebre e gli operatori potranno accedere nelle aree cimiteriali solo dopo le ore 16,00, dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore.