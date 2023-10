AMTS: potenziamenti e servizi aggiuntivi per Commemorazione dei Defunti

Come ogni anno, AMTS mette a disposizione corse potenziate per raggiungere il cimitero di Catania in occasione della commemorazione dei defunti.

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, AMTS ha fatto squadra col comune di Catania annunciando il rinforzo delle linee bus già esistenti e l’attivazione di ulteriori linee dedicate, in modo da fornire il migliore scenario di fruibilità possibile agli utenti che si dirigeranno in visita del cimitero della città tramite il trasporto pubblico.

Le vetture già esistenti adibite al raggiungimento del cimitero di via Acquicella sono:

Linea 525

Linea 601

Linea 628 – Nera e Rossa

Linea 632

Linea 902

Le vetture che faranno da potenziamento nei giorni “clou” del 31 ottobre e dell’1 e 2 novembre saranno:

Linea 523

Linea 642

Linea 830

Saranno presenti anche apposite navette dedicate ai diversamente abili.

Riattivazione della linea: F Ovest – Sanzio – Cimitero

Percorso:

Andata: Viale R. Sanzio, Via Torino, Via F. Fusco, Via Ingegnere, Via Etnea, Piazza Cavour, Via Etnea, Piazza Stesicoro, Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, Via VI Aprile, Piazza dei Martiri, Via V. Emanuele, Piazza San Placido, Via Porticello, Piazza Borsellino, Via Mulino S. Lucia, Via C. Colombo, Via D. Tempio, Faro Biscari, Via Acquicella Porto, Via Adamo, Via della Concordia, Via Acquicella, (Cimitero).

Ritorno: (Cimitero) Via Acquicella, Via della Concordia, Via Adamo, Via Acquicella Porto, Faro Biscari, Via D. Tempio, Via C. Colombo, Via Mulino S. Lucia, Via Dusmet, Piazza dei Martiri, Via VI Aprile, Stazione Centrale, Corso Martiri della Libertà, Corso Sicilia, Piazza Stesicoro, Via Etnea, Piazza Cavour, Via Etnea, Via Ingegnere, Via F. Fusco, Via Torino, Piazza A. Lincoln, Viale R. Sanzio, Piazza M. Buonarroti, Viale R. Sanzio, Piazzale Sanzio.

Riattivazione della Circolare: 448F Cannizzaro – Cimitero

Percorso:

Via A. Caruso, Via Battello, Via Messina, Viale Ulisse, Piazza M. Battaglia, Via Messina, Via Acireale, Via Principe Nicola, Via G. Leopardi, Via G. D’Annunzio, Via Monserrato, Via Etnea, Piazza Stesicoro, Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, Via VI Aprile, Piazza dei Martiri, Via V. Emanuele, Piazza San Placido, Via Porticello, Piazza Borsellino, Via Mulino S. Lucia, Via C. Colombo, Via D. Tempio, Faro Biscari, Via Acquicella Porto, Via Adamo, Via della Concordia, Via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), Via Acquicella, Via della Concordia, Via Adamo, Via Acquicella Porto, Faro Biscari, Via D. Tempio, Via C. Colombo, Via Mulino S. Lucia, Via Dusmet, Piazza dei Martiri, Via VI Aprile, Stazione Centrale, Corso Martiri della Libertà, Corso Sicilia, Piazza Stesicoro, Via Etnea, Piazza Cavour, Via Fondaco, Via Monserrato, Via G. D’Annunzio, Via S. Fulci, Via Re Martino, Via Galatioto, Via del Rotolo, Viale A. Alagona, Piazza Mancini Battaglia, Via Acicastello, Via A. Caruso.

Modifica di percorso delle seguenti circolari:

525 – Parcheggio Borsellino – San Giorgio

I mezzi provenienti da piazza Borsellino, giunti in via della Concordia, svolteranno a sinistra per via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), via Acquicella, piazza Palestro, da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

I mezzi provenienti da piazza Palestro, via Acquicella, proseguiranno fino al Cimitero, (inversione di marcia) via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, via Acquicella Porto, da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

601 – Parcheggio – San Giorgio – Monte Po

I mezzi provenienti dal Parcheggio Nesima, giunti in Piazza Palestro, proseguiranno su Via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), Via Acquicella, Piazza Palestro, da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

628 N – Esterna Destra

I mezzi provenienti da Piazza Borsellino, pervenuti in Via della Concordia, svolteranno a sinistra per Via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), Via Acquicella, Piazza Palestro da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

628 R – Esterna Sinistra

I mezzi provenienti da piazza Palestro, via Acquicella, proseguiranno fino al Cimitero, (inversione di marcia) via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, via Acquicella Porto, da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

632 – Parcheggio Nesima – Monte Po – Piazza Duomo

I mezzi provenienti dal Parcheggio Nesima, giunti in Piazza Palestro, proseguiranno su Via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), Via Acquicella, Piazza Palestro, da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

I mezzi provenienti da Via S. Martino, giunti in Piazza Risorgimento, proseguiranno su Via Aurora, Via Palermo (corsia preferenziale), Piazza Palestro, Via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), Via Acquicella, Piazza Palestro, Via Palermo, Via Aurora, Piazza Risorgimento da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

902: Piazza Della Repubblica – Piazza Risorgimento

I mezzi provenienti Via Palermo, giunti in Piazza Palestro, percorreranno Via Acquicella fino al Cimitero, (inversione di marcia) Via Acquicella, Piazza Palestro da dove riprenderanno il normale percorso di linea.

Capolinea ad Acquicella (Cimitero): inversione di marcia dei mezzi

Salvo diverso provvedimento dei vigili urbani, che sarà comunque prontamente segnalato da nostro personale, i veicoli in servizio sulle linee intensificate (F Ovest, 448F; 532, 628 N, 628 R, 642, 902, 925) diretti al Cimitero, giunti in via Acquicella, (Tre cancelli), dove completeranno, se necessario, lo scarico dei viaggiatori, proseguiranno lungo la carreggiata ovest seguendo il normale flusso veicolare ed effettueranno l’inversione di marcia alla fine di via Acquicella, immettendosi sulla carreggiata est. I mezzi in servizio su tutte le linee che attualmente transitano da via Aurora per raggiungere piazza Palestro transiteranno dalla corsia preferenziale di via Palermo anziché da via Missori.

Circolare 602 (circolare interna cimitero)

Spostamento capolinea e variazione di percorso

Limitatamente ai giorni 1 e 2 novembre, a parziale deroga dell’Ordine di Servizio n. 91 del 05/06/2012, il capolinea sarà effettuato all’interno del Cimitero.

In base alle esperienze maturate negli anni precedenti, al fine di migliorare il servizio, la Circolare 602 sarà sdoppiata in “Circolare esterna” e “Circolare interna”. La Circolare esterna, esercita con 2 vetture da 12 m, farà capolinea su viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del varco d’accesso al parcheggio sulla corsia nord (in salita) ed effettuerà il seguente percorso: viale Papa Giovanni XXIII, piazzale SS. Crocifisso di Maiorana, viale S. Orsola, viale Papa Giovanni XXIII.

La Circolare interna, esercita con 5 vetture da 8 m, farà capolinea su Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del varco d’accesso al parcheggio sulla corsia sud (in discesa) ed effettuerà il seguente percorso: viale Papa Giovanni XXIII, a destra su viale S. Orsola, viale S. Cecilia, viale S. Agata, viale delle Confraternite, viale S. Giovanni, viale degli Uomini Illustri, a destra su viale S. Orsola, piazzale SS. Crocifisso di Maiorana, viale Papa Giovanni XXIII.

Istituzione della Navetta Stazione Centrale – Cimitero

Percorso: Stazione C.le, via 6 Aprile, via Vitt. Emanuele, via Porticello, via Alcalà, Vva C. Colombo, via D. Tempio, Faro Biscari, via Acquicella Porto, via Adamo, via della Concordia, via Acquicella, Cimitero, (inversione di marcia), via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, via Acquicella Porto, Faro Biscari, via D. Tempio, via C. Colombo, via Mulino S. Lucia, via Dusmet, via 6 Aprile, Stazione Centrale.