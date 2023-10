Incidente a Catania: auto finisce nella Fontana di Proserpina [FOTO]

Incidente inusuale nei pressi della Stazione Centrale a Catania. Da chiarire le dinamiche del sinistro.

Un incidente a dir poco inusuale e che ha dell’incredibile. È di poco fa, come segnalato dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, il sinistro, avvenuto intorno alle 16, che ha visto coinvolta una Opel Corsa finita dentro la Fontana di Proserpina, nei pressi della Stazione Centrale, in via VI aprile.

Secondo il racconto di una passante che ha assistito alla scena, la conducente del mezzo era al telefono, distraendosi per poi finire nella fontana.

Sul posto, intervenuti i vigili del fuoco per procedere alla rimozione del mezzo. La conducente dell’auto è una 58enne, che è stata affidata alle cure dei sanitari del Servizio 118, intervenuti sul posto. Presente anche la Polizia Locale per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.