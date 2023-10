Catania, deceduto l’80enne caduto mentre raccoglieva le olive

Giunta poco fa la notizia del decesso dell'uomo di 80 anni che, mentre si dedicava alla raccolta delle olive, era scivolato battendo la testa.

Purtroppo non ce l’ha fatta Antonino Crispo, l’uomo di 80 anni trasportato con codice rosso all’ospedale San Marco di Catania dopo essere caduto durante la raccolta delle olive.

Crispo era infatti scivolato e caduto da da un’altezza di 4 metri mentre si dedicava alla raccolta delle olive in un terreno di sua proprietà, in via Berlinguer a Scordia, nel catanese. La moglie dell’uomo aveva subito chiamato i soccorsi ma le condizioni di quest’ultimo, in considerazione delle ferite riportate, erano state giudicate a rischio.

Poco fa l’arrivo della notizia che riporta, purtroppo, il decesso dell’80enne a causa dello sfortunato incidente.