Scivola durante la raccolta delle olive: 80enne ricoverato in codice rosso

Ricoverato in gravi condizioni l'uomo precipitato da un'altezza di 4 metri mentre raccoglieva le olive, nella sua proprietà.

È grave un uomo caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre raccoglieva le olive nel terreno di sua proprietà a Scordia, nel catanese.

L’uomo di 80 anni si trovava appunto nella sua proprietà, in via Berlinguer, quando è purtroppo scivolato battendo a terra la testa, ferendosi gravemente. A lanciare immediatamente l’allarme sull’accaduto è stata la moglie, la quale ha richiesto l’intervento dei sanitari, giunti prontamente in loco.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, le condizioni dell’uomo si sono da subito rivelate disperate tanto da essere ricoverato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.